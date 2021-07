Venezuela llevará 44 atletas a los JJ.OO., con clasificación de Jeserik Pinto

La venezolana Jeserik Pinto, nadadora profesional y de 31 años de edad, dirá presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, logrando ahora una cifra de 44 atletas criollos clasificados.

Pinto competirá en las pruebas de los 50 metros libre y 100 metros mariposa.

“Es la lucha de tantos años, mi sueño desde que comencé a nadar cuando solo tenía 10. Siempre imaginé clasificar a unos Juegos Olímpicos. Estaba haciendo de todo y todavía no me lo creía, no había sentido como la felicidad completa. Hoy, y en este momento, si me siento olímpica”, dijo Pinto.