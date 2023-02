Venezuela enfrentará a Astros y Mets previo a su debut en el CMB

La delegación venezolana medirá fuerza ante los Houston Astros y los New Yor Mets como parte de su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

La Vinotinto del béisbol se verá las caras en duelos de exhibición frente a las mencionadas organizaciones de la Mayor League Baseball el próximo 8 y 9 de marzo.

El juego ante los actuales campeones del béisbol de Grandes Ligas se disputará en el West Palm Beach de Florida a las 7:05 pm el 8 de marzo.

El encuentro se llevará a cabo en el The Ballpark of the Palm Beaches, sede de prácticas de la novena texana y los Washington Nationals con capacidad de 8 mil espectadores.

Un día más tarde, se probará ante el conjunto de la gran manzana en Port St. Lucie, Florida a las 2:10 pm. Este último es el hogar de los entrenamientos primaverales de los Mets. El estadio principal tiene capacidad para 7 mil espectadores.