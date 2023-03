Venezuela amanece con luto deportivo tras la eliminación del CMB 2023

El día siguiente a la dolorosa eliminación del Team Béisbol Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol 2023 a manos de Estados Unidos sigue en la mente del aficionado.

Venezuela es un país beisbolero, por lo que los fracasos deportivos de la Selección Nacional de esta disciplina molestan un poco más. Son las consecuencias tener un equipo con claras aspiraciones al título.

El dolor de tener que esperar cuatro años más para volver a ver a los mejores peloteros criollos es inconsolable a pocas horas de la derrota. Además, fue el “The Last Dance” de Miguel Cabrera representando a Venezuela, luego de cinco intentos fallidos de ganar el WBC.

Como no podía ser de otra forma, los aficionados descargan su frustración redes sociales, lo que permite observar quién es el máximo señalado de la derrota.

Es difícil criticar a un equipo de béisbol que gana cuatro encuentros de cinco disputados, pero el fórmato del CMB 2023 no permite errores en fase de eliminación directa, algo más asociado al fútbol.

No pudo José Quijada, Silvino Bracho cometió un error que Turner no perdonó y las decisiones de Omar López no salieron bien.

Balde de agua helada para Venezuela y sus fanáticos.#WorldBaseballClassic

— Roberth Pérez (@RoberthEperez17) March 19, 2023