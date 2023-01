Venezolano aprendiz de jinete murió en accidente mientras entrenaba en Tampa Bay

El aspirante a jinete Daniel Quintero, de 19 años de edad, falleció en un accidente durante un entrenamiento en el hipódromo de Tampa Bay Downs, Florida, Estados Unidos, el pasado 21 de enero.

Fuentes del hipódromo indicaron que el joven venezolano no llevaba los pies en los hierros cuando su caballo se desvió de la pista en el sentido opuesto a las agujas del reloj y colisionó con otro jinete.

Debido a la fuerza del impacto, Quintero murió en el acto. Tanto el caballo como el otro jinete lograron salir ilesos del incidente.

Daily Racing Form's Marty McGee señaló que Quintero cabalgaba un caballo para el entrenador Robert Werneth.

Quintero llevaba poco tiempo montando en Tampa Bay Downs. Antes, había galopado por un breve periodo en el Palm Meadows Training Center de Boynton Beach.

Tampa Bay Downs guardó un minuto de silencio en honor a Quintero a las 12:20 pm. El hipódromo expresó sus condolencias a los familiares y amigos de Quintero en un comunicado.

