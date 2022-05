Venezolana Lilibeth Chacón conquista medalla de oro en Panamericano de Ciclismo San Juan 2022

La atleta venezolana Lilibeth Chacón, obtuvo este jueves la medalla de oro en la CRI individual femenino del Campeonato Panamericano de Ciclismo San Juan 2022.

En la competencia que se disputa en Argentina, Chacón realizó un tiempo de 00:27:28, dejando a la colombiana Marcela Hernández con la presea de plata y Antonella Leonardo con la medalla de bronce.

Muy feliz, agradecida a Dios y a mi trabajo con el entrenador. El recorrido del circuito ya lo había vivido en 2018, donde había finalizado en cuarto lugar y hoy estamos con un primer lugar, que es el fruto de todo este trabajo. La montaña es mi terreno preferido, pero me he preparado para un buen desempeño en la crono, ya que una carrera no se define en una sola etapa”, dijo la flamante campeona panamericana de crono.