Vendaval “Colchonero” en el debut de Luis Suárez

¡La espera fue corta! Si las ansias y la incertidumbre rodeaban el estreno de Luis Suárez como “rojiblando” todo parece haber quedado resuelto con un debut soñado para el charrúa que viniendo desde la banca solo entro a engrandecer el magnifico partido disputado por los de Simeone que antes de que pisará el césped ya ganaban 3-0 y daban gala de su juego ofensivo ante el hasta hoy líder de La Liga Santander, el Granada de Darwin Machis y Yangel Herrera.

Los “colchoneros” avasallaron al visitante, que seguro tenía la mirada puesta en el Malmö sueco con quienes disputaran el próximo jueves su pase a fase de grupos por la Europa League. Mientras tanto, los hijos de Neptuno se divirtieron de lo lindo marcando seis goles y callando las dudas respecto al presente del equipo. Si hace unos días todo era negro tras lo sucedido en Lisboa y la falta de fichajes, ahora todo se ve de color de rosa, con los tres puntitos, con João Félix como estrella y con Suárez en plan amenazador. En veinte minutos, el ex del Barcelona, marcó dos goles y dio una asistencia. Por si fuera poco, Costa contribuyó lo suyo al muy buen partido del conjunto del Cholo. El Granada apenas apareció.

Hasta la salida de Luis Suárez marcó Diego Costa y lo celebro a lo grande; Saúl fallo un penalti más; un paradón de Oblak a remate a bocajarro de Víctor Díaz. Y se comprobó que João Félix es otro, suelto, con facilidad para recibir y para tocar, para asociarse, para enseñar a todos que este campeonato es el suyo. Vimos salir al Atlético por todo, jugando bien, con aperturas a banda y con fe y con ganas para ganar todos los duelos a su rival. El tanto le dio alas a los de Simeone, en una gran acción de Correa, quien centró de primeras para que rematara Costa a gol. En nueve minutos el Atlético había conseguido el botín que tanto le costó encontrar durante muchos partidos del año pasado. Cosas del Atleti: traer un delantero de talla mundial como Luis Suárez y marca el delantero que está cuestionado.

De un posible 1-1 se paso al 2-0, en otra buena acción de João Félix que le puso un balón con la mano a Correa que ponía el segundo.

Así mismo el Atlético empezó el segundo tiempo con las mismas ganas que en el primero. João Félix se sacó de las chistera un caño por aquí, un globo por allá… Y un golazo, el 3-0 a pase de Correa una vez más son su segunda asistencia del cotejo.

Debut uruguayo

Lo esperado por todos llegó en el minuto 70. Suárez se perdió lo que podía haber sido un recibimiento histórico por parte de la hinchada del Atlético. Recién fichado dijo que quiere sentir lo que es este club. Tranquilo, le va a dar tiempo a experimentar de todo. Perderá partidos imposibles de perder. Pero ganará otros que no entraban en su pensamiento y sentirá un vértigo y una emoción que seguro antes no ha vivido en ningún lado. por último sentirá que la felicidad de verdad, la más plena que existe. De momento, en veinte minutos marcó un gol y dio una asistencia a Marcos Llorente. Y no pudo tener mejor estreno. Su aventura en el Atlético empezó de la mejor manera posible y haciendo lo que mejor sabe: marcar goles. Final en el Wanda Atlético 6-1 Granada. Si es que olvide que los del granada marcaron el de la honra al 87′, seguro les va mejor ante los Suecos el jueves.