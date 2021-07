Van Aert gana la undécima etapa del Tour

De pie sobre la bicicleta, brazos en alto y besándose el anillo entró en meta el belga Wout Van Aert (Jumbo Visma) como vencedor de la undécima etapa del Tour, disputada entre Sorgues y Malaucène, de 198,9 kilómetros, la jornada del mítico Mont Ventoux, donde Tadej Pogacar mantuvo el maillot amarillo y Enric Mas perdió dos puestos en la general, bajando al octavo.

El Monte pelado, escalado dos veces, no decepcionó. Encumbró a Van Aert, el más fuerte de la escapada del día, capaz de subir en solitario el Ventoux y aguantar en el descenso hasta Malaucène.

También la montaña mostró imágenes inéditas. Se le vio sufrir a Pogacar, descubrió al danés Vingegaard, y castigó a O’Connor, desplazado del podio, y a Enric Mas. El español pasó del sexto al octavo tras ceder 1.24 con sus rivales.

Una victoria inapelable de Van Aert, de 26 años, triple campeón mundial de ciclocrós. Logró su tercera victoria en el Tour, la sexta de la temporada. Cruzó la meta con 1.14 minutos de adelante sobre Mollema y Elissonde (Trek), a .38 sobre un grupo con Pogacar, Urán, Vingegaard y Carapaz, 1.56 respecto a Kelderman y Lutsenko y 3.02 d adelanto sobre Enric Mas, perjudicado del día.

No peligró el maillot amarillo de Pogacar, si bien pasó apuros con un ataque de Vingegaard antes de coronar el Ventoux en su segundo paso.

“No he podido seguirle, ha estado súper fuerte y me ha fundido. Traté de llegar lo antes posible a la cima para recuperar bajando. Ha sido una jornada muy dura, pero he salvado los papeles”, digo Pogacar en meta.

El danés humanizó al esloveno. El podio recibió nuevos inquilinos. Rigoberto Urán es segundo a 5.18 y el chaval nórdico tercero a 5.32. Carapaz aparece cuarto a 5.33 y en la periferia del podio no aparece ya Mas, que bajó al octavo puesto, a 7.11.

Buena etapa para el español Pello Bilbao (Bahrain Victorious), quien sufrió de lo lindo, pero recibió la recompensa de meterse en la décima plaza, a 10.28 del líder.