Vallverdú: “Murray puede competir aún con los principales tenistas”

Un Andy Murray en buen estado de forma aún podría ser competitivo contra los mejores jugadores y los aficionados al tenis deberían sentirse afortunados de poder ver en acción al tres veces campeón de torneos de Grand Slam, dijo a Reuters el exentrenador del británico, Daniel Vallverdú.

El venezolano Vallverdú entrena en la actualidad al tricampeón de títulos del Grand Slam Stan Wawrinka, quien aplastó por 6-1, 6-3 y 6-2 al ex número uno mundial Murray en la primera ronda del Abierto de Francia de este año.

Fue la peor derrota de Murray en un Grand Slam y se produjo en su regreso a las canchas de arcilla en Roland Garros después de una ausencia de tres años, durante la cual se sometió a dos importantes cirugías de cadera.

La dura derrota hizo que el siete veces campeón de torneos de Grand Slam Mats Wilander sugiriera que Murray debería considerar si tiene derecho a aceptar invitaciones de las principales competiciones a expensas de los jugadores jóvenes emergentes.

“Es bastante sorprendente lo que está haciendo, volviendo tras el tipo de lesión que sufrió”, dijo Vallverdú por teléfono desde Mónaco. “Todos somos muy afortunados de poder tenerlo cerca y no solo en el vestuario, sino de verlo competir”.

Vallverdú formó parte del equipo de Murray entre 2010 y 2014, cuando el escocés ganó el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon y también consiguió la medalla de oro masculina individual en los Juegos Olímpicos de Londres.

“Mientras sea capaz de mantenerse en forma y no diría sin dolor, pero sin tanto dolor y en buena forma física, no me sorprendería que Andy tenga muy buenos resultados el año que viene”, dijo el técnico de 34 años.

“Es difícil decir lo que va a ser, pero creo que si logra mantener su cuerpo en forma, será competitivo contra los mejores y también en los grandes eventos. Nunca lo descartaría”, afirmó.

Vallverdú tenía 24 años cuando empezó a trabajar con Murray, que era un año más joven, y ha entrenado a grandes nombres del tenis como Tomas Berdych, Grigor Dimitrov y la ex número uno femenina Karolina Pliskova.