¡Usain Bolt la presentó!: Así será la antorcha olímpica de París 2024

El ocho veces campeón olímpico jamaicano fue el invitado especial de París 2024 en la presentación de la nueva antorcha olímpica y paralímpica en el río Sena de París. Bolt recibió la antorcha de manos del presidente de París 2024, Tony Estanguet, tres veces campeón olímpico de piragüismo, en medio de un centenar de deportistas franceses y el presidente del COI, Thomas Bach.

La antorcha olímpica y paralímpica de París 2024 ha sido presentada en sociedad. Horas después de que el diseño fuera desvelado durante la mañana del martes, 25 de junio, la antorcha se presentó ante un grupo de deportistas e invitados especiales a bordo de un barco sobre el río Sena. El acto marcó que falta un año para la Ceremonia de Apertura en París. La antorcha pasó primero por manos de Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador, y después por las de un invitado especial: Usain Bolt, el hombre más rápido del planeta. En París para la celebración de Un año Para los Juegos Olímpicos de 2024, el ocho veces campeón olímpico recibió la antorcha que llevarán miles de personas por toda Francia.

Usain Bolt: “Estoy entusiasmado por los Juegos Olímpicos del próximo año”

Intrigado por este mítico objeto, Bolt habló en el barco que usará la delegación francesa durante la Ceremonia de Apertura de París 2024. “Estoy muy feliz de estar aquí”, dijo el plusmarquista mundial de los 100 y 200 metros, retirado en 2017. “París siempre ha sido una ciudad en la que he disfrutado compitiendo y visitando. Estoy entusiasmado por los Juegos Olímpicos del próximo año. Estaré aquí con mi familia”.

El 26 de julio de 2024, la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 se celebrará en el río Sena frente a cientos de miles de espectadores.

“Solo pensar en esa Ceremonia de Apertura ya me emociona”, dijo el presidente del COI, Thomas Bach. “Cuando imaginas ser un deportista en un barco como este, frente a miles de aficionados que han venido a darte la bienvenida a ti y a tu equipo, es algo único, una experiencia muy emotiva para los deportistas y para todos nosotros”.

Bolt, que saludó a los turistas desde el Bateau-mouche que navegaba por el Sena, también se mostró impresionado al hablar sobre esa experiencia.

“Creo que va a ser una de las mejores, si no la mejor Ceremonia de Apertura. Imagina a todo el mundo aquí fuera, en los puentes, animando a la gente. Nunca se ha hecho algo así...”.

Los próximos Juegos Olímpicos se celebrarán dentro de un año, y el periodo de clasificación ya ha empezado. Los deportistas darán lo mejor de sí mismos para lograr un billete al mayor evento deportivo del mundo, y este último año es clave.

Durante la celebración en el barco, algunos deportistas franceses ofrecieron consejos. Es el caso de Laure Boulleau, futbolista que fue cuarta en Londres 2012.

“El mayor reto es mantenerse en forma y no lesionarse. Pero como los deportistas franceses estarán en casa, tendrán que encontrar el equilibrio adecuado entre tener un extra de motivación pero no demasiada, para no acumular demasiada fatiga".

Para Luc Abalo, triple campeón olímpico de balonmano (Beijing 2008, Londres 2012 y Tokio 2020), tienen que hacer un imposible: “No pensar en los Juegos”, aconseja la leyenda del balonmano francés, que se retiró después de Tokio 2020.

Con semejante emoción por los Juegos, es difícil olvidar todo lo que está en juego. Pero puede que Usain Bolt tenga la receta: “Disfruta de la experiencia, trabaja duro, cree en ti mismo y en tus sueños”.