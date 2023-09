Un zuliano brilla en el Campeonato Nacional de Ciclismo Menor Portuguesa 2023

Luis Miguel Hernández Cárdenas, un joven ciclista marabino de 15 años, se destacó en el Campeonato Nacional de Ruta y Pista que se realizó del 8 al 13 de septiembre en Araure, estado Portuguesa. El deportista logró obtener cinco medallas en diferentes modalidades, demostrando su talento y versatilidad sobre la bicicleta.

Hernández Cárdenas, quien pertenece al Team Cafetín La Mina del estado Portuguesa desde el año 2021, compitió en la categoría prejuvenil 15 y 16 años, enfrentándose a más de un centenar de ciclistas de 21 estados del país. Su cosecha fue impresionante: dos medallas de oro en carrera por puntos y madison, dos de plata en persecución y ómnium, y una de bronce en velocidad por equipos.

En la prueba de ruta, que se disputó el segundo día del campeonato, el zuliano ocupó el puesto 13, con un tiempo de 2 horas, 29 minutos y 39 segundos, a solo 35 segundos del ganador, el larense Rikeyberth Alvarado, quien representó al equipo Venezuela País Futuro Lara. La prueba tuvo una distancia de 98,6 kilómetros y una velocidad promedio de 39,687 kilómetros por hora.

El joven ciclista, quien inició su formación deportiva en la Escuela de Ciclismo Dr. Gustavo Baptista y la Fundación Orlando Hernández, destacó que su traslado al estado Portuguesa le ha permitido acceder a mejores condiciones de entrenamiento y competencia, especialmente en el velódromo, una instalación que no existe en el Zulia.

En Portuguesa he encontrado la atención técnica necesaria para desarrollar mi carrera deportiva. El profesor Leonardo Villamizar me ha ayudado mucho con su seguimiento y sus herramientas de última tecnología. También he contado con el apoyo del director deportivo del Team Cafetín La Mina, Pedro López, quien fue el responsable de pulirme en las pruebas de pista. Además, he tenido la asesoría de otros técnicos como Olegario Pacheco, Carlos Linares y Leonardo Delgado", explicó.