“Tú no eres Zlatan, no desafíes al virus”, dice Ibrahimovic en campaña sobre Covid-19

El delantero del AC Milan Zlatan Ibrahimovic, quien se recuperó tras dar positivo de Covid-19, se sumó a una campaña de prevención y, en su habitual estilo irreverente, le dijo al público que respete el distanciamiento social y use mascarilla.

“El virus me desafió y yo gané”, dice el atacante sueco. “Pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus”.

“Usa tu cabeza, respeta las reglas: distancia y mascarilla, siempre. ¡Ganaremos!”.

El video se publicó en el sitio web y en las cuentas de redes sociales de la región de Lombardía, que ha experimentado un explosivo aumento en los casos de Covid-19.

A pesar de perderse dos partidos tras dar positivo, el sueco de 39 años es el máximo goleador de la Serie A con seis tantos.