Tsitsipas logró una sufrida victoria ante Fritz

El tenista griego Stefanos Tsitsipas (4) superó con apuros al estadounidense Taylor Fritz (20) por 4-6, 6-4, 4-6, 6-3 y 6-4, y se enfrentará en los cuartos de final al italiano Jannik Sinner (11).

Fritz, que superó en cinco sets en la anterior ronda al español Roberto Bautista (15), convirtió tan sólo dos de las quince pelotas de rotura que dispuso, lo que contrastó con el tres de cinco del heleno.

Tsitsipas alcanzó por tercera vez los cuartos de final en Melbourne después de superar todas sus rondas previas cediendo al menos un set, a excepción del primer partido ante el sueco Mikael Ymer.

The love affair Down Under continues 💙@steftsitsipas defeats Taylor Fritz 4-6 6-4 4-6 6-3 6-4 to advance to his third #AusOpen quarterfinal.#AO2022 pic.twitter.com/mt3IPutHxe

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2022