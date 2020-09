Tres tenistas argentinos en tercera ronda de París, a la que puede acceder también Guido Pella si supera este jueves su duelo de segunda rueda contra el español Pablo Carreño.

Schwartzman desarrolló el juego que viene haciendo en esta parte de la temporada, el que le llevó en Roma a jugar su primera final de un Masters 1.000 tras derrotar al español Rafa Nadal.

Fue suficiente para anotarse otra victoria en tres sets, contra el italiano Lorenzo Giustino, procedente de la fase previa, por 6-1, 7-5 y 6-0.

Se encuentra confiado el “Peque”, con la vista puesta en los octavos de final que es lo que le corresponde con su condición de duodécimo cabeza de serie, pero sin renunciar a nada, sabedor de que, hoy por hoy, en tierra batida es un rival duro.

“No les va a gustar jugar conmigo viendo los resultados que tuve y en estas condiciones. Yo no querría jugar con un rival así. No van a disfrutar el partido”, dijo.

Su próximo rival será el eslovaco Norbert Gombos, que tras derrotar en primera ronda al croata Borna Coric se deshizo del prometedor austríaco Jurij Rodionov, de 21 años, procedente de la fase previa y pupilo del argentino Javier Frana.

“Gombos es muy agresivo, juega fuerte por abajo, plano, saca bien y no le gusta defender. Voy a tener que mezclar la solidez que vengo trayendo con la agresividad para que no se sienta cómodo”, analizó.

El sueño de Coria

En un sueño dijo estar viviendo Federico Coria, que logró pasar a tercera ronda 16 años después de que su hermano Guillermo llegara a la final del torneo.

A sus 28 años, el tenista solo había ganado un partido en un Grand Slam, se ve en tercera ronda tras haber derrotado al francés Benoit Peire por 7-6, 4-6, 6-3 y 6-1.

“Estar en tercera ronda, ganar a un ‘top 30’ francés,… no me lo puedo creer. Me cuesta mucho confiar en mi, creerlo, pero aquí estoy con buena mentalidad y actitud”, aseguraba al borde de las lágrimas un tenista que ha explotado tarde, pero que tras superar bloqueos mentales ha encontrado la motivación de un joven.

“Tengo 28 años pero tengo las ganas de un chico de 18. La vida me sigue poniendo oportunidades y hago todo para agarrarlas. En otro momento de mi carrera sería más defensivo, hoy voy más a buscarla. Hice un partido inolvidable”, aseguró.

Su siguiente rival será la joven promesa italiana Jannik Sinner, que con 19 años es el más joven del torneo y que se impuso al francés Benjamin Bonzi por 6-2, 6-4 y 6-4.

Podoroska Imparable

El mejor momento de su carrera dijo estar viviendo Nadia Podoroska, que derrotó a la kazaka Yulia Putintseva, cabeza de serie 23, por 6-3, 1-6 y 6-2.

La primera tenista argentina en el cuadro final de Roland Garros en seis años, algo que logró a través de la fase previa, consiguió por vez primera en su carrera auparse a la tercera ronda de un Grand Slam y lo hizo con su primer triunfo ante una rival del “top30”.

“Estoy contenta en como estoy jugando, los resultados dan confianza. pero sobre todo cómo estoy viviendo estos momentos que son nuevos para mi. Es importante darse cuenta de que puedo ganar a rivales así, es la de mejor ránking que he ganado”, aseguró la tenista de 23 años.

Podoroska, que en París jugó su segundo Grand Slam, tras haberlo hecho con 19 en 2016 en el Abierto de Estados Unidos, asegura que ahora se siente más madura y que entonces era demasiado joven.

Eso y las lesiones le alejaron de los primeros puestos del ránking a los que ahora aspira volver gracias a su tenis.

“Soy una jugadora bastante completa y eso me ayuda a adaptarme al partido. En la ‘cuali’ no arriesgaba tanto porque mis rivales erraban antes, hoy he tenido que ser más agresiva”, dijo.

Su próxima rival será la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, más experimentada pero que no ha tenido buenos resultados en los Grand Slam.

Londero puso la nota negativa de la jornada, tras caer frente al italiano Marco Cecchinato, procedente de la fase previa, por 6-3, 6-2, 5-7 y 6-2.

Pareció fatigado por la dureza de su partido de primera ronda, cuando necesitó casi cinco horas de partido para superar a su compatriota Federico Delbonis.