Tottenham quiere a Bale de vuelta

AS.com.- A Gareth Bale le salen novias en Inglaterra. El principal interesado parecía el Manchester United, sobre todo tras constatar que no podrá fichar a Jadon Sancho ante la negativa del Dortmund a negociar, pero de la nada ha brotado el Tottenham. Según ESPN, el equipo londinense, del que salió Bale en 2013 para fichar por el Real Madrid a cambio de 101 millones de euros, ha tomado la delantera en la situación.

Estaría por ver qué puede ofrecer el Tottenham, aunque en el Madrid se resignan a una cesión sin coste ninguno y a tener que pagar una parte de la enorme ficha del galés (14,5 millones limpios por temporada); todo con tal de darle salida a un jugador que no cuenta para Zidane. La ruptura entre el francés y Bale es total, la mejor opción es que el británico abandone el Madrid como sea.

Mourinho pide a Bale

El principal impulsor dentro del Tottenham de esta iniciativa es José Mourinho. El técnico ya pretendió a Bale en el pasado, cuando era el entrenador del Manchester United; en un amistoso de pretemporada en 2017, le llegó a decir ante las cámaras: “No te puedo fichar porque no hablas”, pidiéndole que se declarase en rebeldía para salir. No llegó a suceder, el Madrid renovó a Bale hasta 2022 y la situación empeoró progresivamente hasta el punto en que está hoy.