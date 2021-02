Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers ganan el Super Bowl LV [+Fotos]

Si de algo esta arrepentido Bill Belichick y los Patriotas de Nueva Inglaterra, es de haber dejado ir a Tom Brady.

El múltiple campeón de la National Football League, por sus siglas en ingles NFL, Thomas Edward Patrick Brady, Jr. se ha convertido la noche de este domingo en el primer mariscal de campo en ganar el Super Bowl como local en propio campo. No contento con eso, Brady, es el primer Quarterback en ganar un titulo de la NFL en tres décadas distintas. A eso se le suma que ganó su séptimo titulo de campeón. Si con eso no es suficiente para que lo consideres el mejor de la historia, ciertamente no sabes de que estoy hablando.

Tom, ha hecho de los Tampa Bay Buccaneers el cuarto equipo en ganar un Super Bowl tras un año perdedor, recodemos que los Bucaneros tuvieron marca de 6-9 el año pasado. A esto hay que agregarle su quinto trofeo de MVP del Super Bowl, si TB12 también fue el más valioso del juego, y ¿Cómo no serlo?

La victoria de los de Florida 31-9 sobre quienes hasta este domingo eran los campeones de la Liga y querían revalidar el titulo es más que memorable, no solo por lo logrado por Brady, sino por lo categórico que fue un resultado que si bien, tuvo muchísimo que ver con la ofensiva y la bolsa de protección que se le brindó al experimentado mariscal, no se puede dejar de lado que Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs no pudieran anotar un Touchdown en toda la noche, lo que sin duda tiene todo que ver con la estupenda defensiva de los Buccaneers, que vale agregar que vencieron al QB Campeón de la 2019-20 que no perdía por más de dos anotaciones en un juego desde 2016 cuando cursaba la universidad.

Tampa detuvo a tal punto Pat Mahomes, que para el medio tiempo el 15 de los Chiefs solo tenia 9 de 19 pases completos. terminando con 26 de 49 y dos intersecciones, una de ellas en los últimos minutos del partido y en la zona de anotación. La ofensiva de Kansas fue anulada, si bien logaron 350 yardas, no pudieron traducirlo ni una vez en 7 puntos, anotando tres goles campo, era evidente la falta de piezas claves por lesión.

Del otro lado de la parrilla, la ofensiva de los de la Bahía de Tampa hicieron añicos la defensiva planteada por los de Andy Reed. Brady jugó a placer con pases, acarreos y engaños. Lanzó para 201 yardas con tres TD, siendo, Rob Gronkowski, Leonard Fournette y Antonio Brown sus receptores preferidos, dos previamente retirados y un jugador desechado por los Jaguars.

Poco se puede agregar que matice un partido en donde hasta “The Weeknd” dio un espectáculo de alto nivel en el medio tiempo. El Cantante estremeció el Raymond James Stadium durante el tan esperado show de mitad de Super Bowl y coloreó con coreografías y apariciones desde la platea hasta el campo de juego.

Los Tampa Bay Buccaneers son campeones por segunda vez en la NFL y lo hacen 18 años después. Brady es como ya mencione por séptima ocasión campeón de la Liga y por si no lo dije antes lo hace a los 43 años. La primera vez que Tom levanto el trofeo Vince Lombardi (2001), Mahomes aún usaba pañales.