Djokovic y Federer dirán presente en Tokio

El número uno del mundo, Novak Djokovic, y el 20 veces campeón de Grand Slam, Roger Federer, fueron incluidos en la lista de jugadores para los Juegos Olímpicos de Tokio este jueves, un impulso para un torneo golpeado por retiros de alto perfil.

La número uno del mundo femenino Ash Barty y la japonesa Naomi Osaka encabezan el campo en los singles femeninos.

Un ganador de la medalla de oro por primera vez está asegurado en los individuales femeninos y la campeona defensora de Puerto Rico, Mónica Puig, no podrá competir debido a una lesión, tal y como expresó Reuters este jueves.

El dos veces campeón Andy Murray, cuya clasificación ha caído a 118 mientras lucha por regresar de una cirugía de cadera, buscará ganar el oro para los terceros Juegos Olímpicos consecutivos.

Djokovic, quien está compitiendo en Wimbledon para igualar el récord de Grand Slam de Federer y Rafa Nadal, ganó una medalla de bronce en individuales en los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing cuando Federer ganó el oro en dobles.

Un oro olímpico en individuales es el premio mayor que aún elude a los dos jugadores que compiten, junto con Nadal, por ser considerados los más grandes de todos los tiempos.

Un total de 46 naciones estarán representadas en el evento de tenis olímpico que se llevará a cabo en el Ariake Tennis Park del 24 de julio al 1 de agosto.

Varios grandes nombres no viajarán a Tokio, incluido el ex medallista de oro en individuales y dobles Rafa Nadal, la cuatro veces medallista de oro Serena Williams, el campeón del US Open Dominic Thiem y la rumana dos veces ganadora de Grand Slam Simona Halep.