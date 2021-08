Tokio 2020: EE. UU. se acerca a China en recuento de medallas de oro

Con Tokio 2020 llegando a su última jornada, la batalla por el primer puesto de la tabla de medallas se hizo aún más intensa hoy sábado.

China sigue liderando en medallas con 38 oros, 31 platas y 18 bronces, pero Estados Unidos redujo su desventaja en tres, al pasar a tener 36 oros gracias a su buena actuación en el penúltimo día de los Juegos. Japón es tercero con 27 oros y 56 medallas.

Hoy hubo dos medallas de oro más para China, ya que la pareja campeona del mundo formada por Xu Shixiao y Sun Mengya se hizo con el oro en los 500 metros dobles de piragüismo femenil, antes de que Cao Yuan y Yang Jian hicieran un 1-2 chino en la prueba varonil de plataforma de 10 metros.

Xu y Sun, que establecieron el mejor tiempo olímpico el viernes, refrescaron su propia marca en un minuto y 55,495 segundos para conseguir su primer título olímpico. Es también la primera medalla olímpica de China en el sprint de canoa femenil.

Cao se convirtió en el primer clavadista que gana medallas de oro olímpicas en tres pruebas diferentes luego de su triunfo en la plataforma varonil de 10 metros.

Intenté no pensar demasiado en las puntuaciones. En su lugar, intenté mantener la calma. Solo me aseguré de no cometer errores en cada clavado”, dijo Cao, que ganó el oro olímpico en plataforma varonil sincronizada de 10 metros en 2012 y en trampolín de 3 metros en 2016.