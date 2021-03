Todo listo en Formula 1 para la temporada 2021

El 28 de marzo arranca la competición con el GP de Bahréin en el circuito de Sakhir, este viernes dan inicio los test de pretemporada en la pista antes mencionada, ya las 10 escuderías tienen confirmada a su pareja de pilotos y han presentado su monoplaza para afrontar un calendario de 23 carreras.

La temporada muerta o periodo de rumores y fichajes, estuvo bastante movido y aun antes de terminar la temporada 2020 ya sabíamos el destino de varios pilotos como Carlos Sainz (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren), Sebastian Vettel (Aston Martin/ Racing Point) y Fernando Alonso (Alpine/Renault).

Mercedes

La escudería británica fue la última escudería en hacer oficial su pareja de pilotos, el siete veces Campeón del Mundo Lewis Hamilton tardó en llegar a un acuerdo para estampar su firma y defender el campeonato en la venidera temporada.

El que si fue confirmado desde un principio para defender los colores de Mercedes en 2021 fue el finlandés Valtteri Bottas que viene de sumar 223 y quedar segundo en la clasificación de pilotos.

Los actuales campeones abrieron el mes de marzo, en cuanto a lo que presentaciones respecta, y el día dos mostraron al mundo su W12 para la temporada del 2021.

Introducing the W12 🖤🥰 Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 2, 2021

Red Bull

La escudería de la bebida energética estará nuevamente comandada por el holandés Max Verstappen, que viene de quedar tercero en el campeonato y está llamado a ser la futura figura de la Formula 1.

El gran movimiento en la temporada baja, fue la llegada de Sergio “Checo” Pérez a la segunda silla de Red Bull. Tras mucha espera y debatirse ente el mexicano y Nico Hülkenberg, la escudería austriaca se terminó decantando por “Checo” gracias al gran 2020 que firmó con Racing Point.

La escudería subcampeona cerró el ciclo de presentaciones del mes de febrero cuando el día 23 enseñó su RB16B.

McLaren

McLaren es a única escudería que cambiará de motor para 2021, dejarán Honda y volverán a su antigua alianza con Mercedes. Para esta nueva aventura, los encargados para llevar los monoplazas son Lando Norris que sumó 97 unidades la temporada pasada y el piloto australiano, Daniel Ricciardo que llega desde (Alpine/Renault) para nuevamente encarar un reto de cambio de escudería.

La escudería naranja fue la primera en mostrar su nuevo monoplaza de cara al campeonato del 2021, y el 15 de febrero dejaron ver su MCL35M.

Aston Martin / Racing Point

La escudería británica busca realzar esta marca con el cambio de nombre y con la llegada del cuatro veces Campeón del Mundo, Sebastian Vettel junto al piloto canadiense Lance Stroll, desean mantener el buen ritmo mostrado en 2020 e igualar o superar el cuarto lugar en el campeonato de constructores.

El día tres de marzo se hizo oficial el regreso de Aston Martin a la Formula 1, con la presentación del AMR21 con el que competirá en 2021.

Alpine / Renault

Los franceses también dieron el golpe sobre la mesa y para el 2021 darán un cambio total de nombre e imagen. Además, estarán comandados por el dos veces Campeón del Mundo, Fernando Alonso, que regresa a la Formula 1 tras un retiro de dos año. Junto a él estará el piloto francés de 24 años, Esteban Ocon, que viene de sumar 62 puntos en 2020.

Junto a Mercedes, la escudería francesa también presentó su A521 para el 2021 el día dos de marzo.

Ferrari

La escudería italiana viene de uno de sus peores años en la historia, debido a muchos problemas con su unidad de motor. Para el 2021 Ferrari ira a las pistas con dos pilotos jóvenes pero que cuentan con mucho talento.

Charles Leclerc, que ira a su tercera campaña con los italianos, viene de sumar 98 puntos en 2020 con los que superó a Vettel (33). El piloto monegasco hará dupla con el español Carlos Sainz que viene de una muy buena temporada con McLaren al llegar a 105 unidades y comandar a los británicos al tercer lugar del campeonato de constructores.

El 10 de marzo Ferrari desvelo su SF21, siendo la última escudería en hacerlo, y con la que esperan superar la sexta plaza que consiguieron en el campeonato pasado.

AlphaTauri

La escudería hermana de Red Bull fue realmente una grata sorpresa en 2020, el piloto francés Pierre Gasly se erigió en el líder del equipo tras conseguir llevarse el triunfo en le GP de Italia en el Autodromo Nazionale di Monza. Junto a él estará uno de los debutantes de la categoría como lo es el japonés, Yuki Tsunoda, que viene de quedar tercero en la Formula 2.

AlphaTauri fue la segunda escudería en presentar su monoplaza, el 19 de febrero mostraron su AT02 para el 2021.

dropping the AT(oh!)2 like it's hot 🔥 full hi-res gallery 👉 https://t.co/gRgNFe3K2w pic.twitter.com/t00lN1BjGA — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 19, 2021

Alfa Romeo

La escudería de origen suizo, viene de quedar en la octava casilla del campeonato de constructores con tan solo ocho puntos. Para el 2021 mantendrá su pareja de pilotos que estará liderada nuevamente por el experimentado finlandés Kimi Räikkönen y el italiano Antonio Giovinazzi.

El día 22 de febrero fue la presentación del C41 con el que Alfa Romeo afrontará la temporada 2021.

Haas

La escudería de origen estadounidense cambiará completamente su dupla de pilotos. En 2020 Romain Grosjean y Kevin Magnussen solo lograron sumar tres unidades, para el 2021 dan el golpe sobre la mesa y apuestan a la juventud con un Mick Schumacher (hijo del siete veces Campeón Michael Schumacher) que viene de titularse en la Formula 2 y el piloto ruso Nikita Mazepin que quedó quinto en la misma competición.

El VF-21 con el que Haas le hará cara al 2021 fue presentado ante el mundo el día cuatro de marzo.

Williams

Williams fue la única escudería que no pudo sumar en 2020, para la venidera campaña también contarán con los pilotos George Russell, del que se espera un gran futuro y mostró muy buenas maneras cuando tuvo que reemplazar a Hamilton en Mercedes y Nicholas Latifi que ciertamente ha quedado a deber en lo que pudo mostrar el año pasado en las pistas.

El día cinco de marzo Williams presentó su buevo FW43B con el que buscan salir en 2021 de la mala racha en la que vienen sumergidos.

Introducing the FW43B 💙🤍💛 pic.twitter.com/4AF7Au4B5a — Williams Racing (@WilliamsRacing) March 5, 2021

Calendario de 23 carreras

Ante la pandemia de Covid-19 sin precedentes, la Fórmula 1 tuvo que reajustar por completo su calendario 2020 y limitar su temporada a Europa y tres carreras en Oriente Medio.

En 2021 ya se tiene un calendario de 23 Grandes Premios en los que se espera volver a las pistas tradicionales, que en 2020 algunas de ellas no estuvieron y añadiendo nuevas carreras en Holanda y Arabia Saudí.