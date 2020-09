Thiago Alcantara es nuevo jugador del Liverpool

AS.com.- La noticia es la primera derrota del Bayern en mucho tiempo. Según informaba el medio británico The Athletic y ha confirmado el propio Rummenigge, presidente del Bayern, Thiago, finalmente, terminará convirtiéndose en nuevo jugador del Liverpool. El traspaso se haría oficial en breves por una cantidad en torno a los 30 millones de euros, cifra en la que el club alemán tasó al internacional español desde un principio y que no rebajó un céntimo a pesar de unas largas negociaciones con el Liverpool. Pero el deseo de Jürgen Klopp de poder contar con Thiago en Anfield y el ultimátum del Bayern hasta el arranque de la Bundesliga terminaron siendo clave para que la cúpula red accediera.

El Bayern, por su parte, ve cómo se va un jugador al que hubiera preferido retener como sea. No tardó en ofrecerle una renovación (a muy buenas condiciones a pesar de la crisis), pero el ex del Barcelona no quería seguir en el Allianz Arena, estadio en el que desembarcó hace siete años de la mano de Pep. A sus 29 años, prefería lanzarse hacia una nueva aventura en su carrera y poner rumbo a la Premier. En el Bayern se encargarán Goretzka y Kimmich de cubrir la baja en la medular de un Bayern en el que Javi Martínez es el único jugador español que queda.

Hansi Flick, en conferencia de prensa, también le dedicó palabras de agradecimiento al futbolista español: “Thiago es un jugador excepcional que pasó siete años de gran éxito aquí. Es una persona maravillosa y un profesional sobresaliente. Fue muy emotivo hoy cuando se despidió de todos nosotros”.