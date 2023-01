The Athletic: Roberto Martínez tiene un acuerdo verbal para dirigir a Portugal

El ex seleccionador de la Selección de Bélgica, Roberto Martínez llegño a un acuerdo verbal la Federación Portuguesa de Fútbol para dirigir al equipo de ese país. De esta forma, se convertiría en el sucesor de Fernando Santosñ

El español de 49 años cerraría el acuerdo al finalizar la próxima semana, según la información del periodista David Ornstein.

🚨 EXCL: Roberto Martinez has reached verbal agreement to become Portugal coach. Appointment as Fernando Santos successor likely to be finalised towards end of next week. 49yo Spaniard has had club + int’l interest since leaving Belgium role @TheAthleticFC https://t.co/8sC6PhvdC3

— David Ornstein (@David_Ornstein) January 7, 2023