Roland Garros retrasa su inicio

No será al mes de septiembre como el año pasado, pero la pandemia de covid-19 vuelve a alterar la planificación del Roland Garros y obliga a que la edición 2021 se retrase al menos una semana.

La gran cita de tierra batida, que estaba prevista para celebrarse del 23 de mayo al 6 de junio, se disputará entonces a partir del 30 de mayo, según una fuente cercana a la organización.

El retraso podría permitir a los organizadores recibir más público si el gobierno francés alivia para entonces las restriciones sanitarias.

Hace una semana, en una entrevista a la AFP, el nuevo presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Gilles Moretton, aseguró que la organizadora de la prueba no se planteaba una cancelación del torneo.

“Estudiamos muchas opciones para Roland Garros 2021. Están todas las posibilidades… o casi todas, ya que no me atrevo a pensar en que podamos contar con un 100% (de espectadores). Pero el límite puede ser desde jugar a puerta cerrada a un umbral que no será del 100%. Todas las opciones están abiertas”, aseguró.