Nadal expresó sus dudas sobre jugar en Tokio

Rafa Nadal ha planteado dudas sobre su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio de este año en medio de la pandemia de Covid-19, diciendo este martes que tiene que ser flexible y no puede dar una respuesta clara hasta que organice su agenda para el año.

Japón ha extendido el estado de emergencia en Tokio y otras tres áreas hasta fines de mayo, mientras el país lucha contra un aumento en los casos de Covid-19, lo que genera nuevas preguntas sobre si se reprogramaron del 23 de julio al 23 de agosto. 8 Los juegos deberían continuar, tal y como reportó Reuters.

Nadal, quien ganó un oro en individuales en Beijing 2008 y sumó un título de dobles en Río de Janeiro ocho años después con Marc López, dijo que aún no ha concretado sus planes de viajar a Tokio.

“No lo sé todavía. Honestamente, no puedo darte una respuesta clara porque no lo sé. No sé mi calendario”, dijo Nadal en una conferencia de prensa en el Masters de Roma.

“En un mundo normal, nunca pensaré en perderme los Juegos Olímpicos. No hay duda al respecto. Todo el mundo sabe lo importante que ha sido para mí jugar siempre en los Juegos Olímpicos”.

“En estas circunstancias, no lo sé. Veamos qué sucede en los próximos meses. Necesito organizar mi horario (…) En un año normal, conozco mi horario casi al 100% desde el 1 de enero hasta el fin de temporada”.

Los mejores jugadores masculinos y femeninos de Japón, Kei Nishikori y Naomi Osaka, han expresado su preocupación por la celebración de los Juegos en medio de la pandemia.

“Este año es un poco diferente, ¿no? Necesitamos ser flexibles. Necesitamos adaptarnos a las cosas que están sucediendo”, dijo Nadal.