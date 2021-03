Murray jugará por su carrera en cada partido

Andy Murray siente que está jugando por su carrera cada vez que entra a la cancha después de las recientes derrotas ante oponentes de bajo rango, pero el ex número mundial devastado por las lesiones dice que planea enfrentar el desafío de frente.

El tres veces ganador del Grand Slam se vio obligado a perderse el Abierto de Australia de este año después de contraer el nuevo coronavirus y, en cambio, se dirigió a Italia el mes pasado para competir en un torneo de retadores en Biella.

Perdió la final de retadores ante la ucraniana Illya Marchenko, que estaba en el puesto 212 en ese momento, y luego bajó al bielorruso número 83, Egor Gerasimov, en su regreso al ATP Tour en Montpellier.

Murray estuvo al borde de otra salida temprana el lunes en el evento ATP en Rotterdam, pero se recuperó de 0-3 en el set decisivo para vencer al 193o clasificado Robin Haase 2-6 7-6 (2) 6-3 en un partido que duró más de dos horas y media.

Fue la primera victoria a nivel del Tour desde agosto para Murray, quien actualmente ocupa el puesto 123 después de descender en la clasificación debido a dos operaciones de cadera.

“No es fácil”, dijo Murray a los periodistas. “Cada vez que pierdo un partido, me dicen que me retire, que deje de jugar, que estoy acabado, que no me queda nada y lo que sea y es triste y todas estas cosas”.

“Siento que estoy jugando por mi carrera en este momento cada vez que entro en la cancha, lo cual es una motivación de alguna manera, pero también agrega un poco de estrés adicional”. “Hay un poco más de duda ahí. Y además de eso, estoy jugando con una cadera de metal, que es difícil. Créame, no es fácil. Es un gran desafío para mí en este momento y uno que enfrentaré de frente”.

Murray, quien eliminó sus cuentas de Twitter e Instagram de su teléfono, se sometió a una cirugía de rejuvenecimiento de la cadera a principios de 2019, pero regresó para ganar el título de Amberes nueve meses después.

“He hecho un buen trabajo físico desde entonces”, dijo Murray, y agregó que se sentía bien físicamente a pesar de la larga salida contra Haase.

“¿Por qué debería detenerme porque perdí un partido la semana pasada contra alguien contra quien la gente esperaría que yo gane? Todavía puedo competir con los mejores jugadores del mundo con una cadera. Creo que es bastante divertido en realidad”.