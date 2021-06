La oportunidad llama a la puerta para un cuarteto improbable

Después de unos sencillos femeninos tremendamente impredecibles en el Abierto de Francia, cuatro debutantes de semifinales de Grand Slam se alinearán este jueves con una oportunidad de oro golpeando.

Desde el Abierto de Australia de 1978, un cuarteto de jugadoras no llegó a las semifinales de un Grand Slam femenino por primera vez.

Chris O’Neil, clasificado 111 en el mundo, ganó el título en esa ocasión, aunque era un campo relativamente débil y pocos de los mejores jugadores se molestaron en jugar el evento.

No se puede decir lo mismo este año y cualquiera que sea la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, la eslovena Tamara Zidansek, la checa Barbora Krejcikova y la griega Maria Sakkari que sostenga el trofeo el sábado se lo habrá ganado de verdad.

En primer lugar el jueves en la cancha, Philippe Chatrier es la cabeza de serie número 31, Pavlyuchenkova, contra Zidansek, la número 85 del ranking, la primera jugadora eslovena en llegar a las semifinales de un Grand Slam.

Krejcikova, no cabeza de serie, se enfrentará a la 17ª cabeza de serie Sakkari, quien, al convertirse en la primera mujer griega en alcanzar una semifinal de Grand Slam, disfrutó de victorias consecutivas sobre la subcampeona del año pasado, Sofia Kenin, y el miércoles sobre la actual campeona, Iga Swiatek.

Después de quince días de contratiempos en Roland Garros, nadie en su sano juicio apostaría su hipoteca sobre quiénes podrían ser las últimas mujeres en pie.

Pavlyuchenkova, la mayor de las cuatro semifinalistas a los 29 años, ha estado llamando a la puerta en Grand Slams desde que alcanzó los cuartos de final del Abierto de Francia en 2011.

Perdió ese y los siguientes cinco cuartos de final de Grand Slam que disputó antes de finalmente romper ese techo de cristal al superar a Elena Rybakina de Kazajstán en una maratón de tres sets el martes.

“Creo que siempre he tenido el juego. Siempre he jugado bien. Es solo que mentalmente no estaba allí. No estaba lo suficientemente en forma y tal vez mentalmente no lo suficientemente fuerte”, dijo la rusa.

Artesanía del tribunal

Zidansek nunca había ganado un partido del cuadro principal en el Abierto de Francia hasta que derrocó a la ex campeona del Abierto de Estados Unidos Bianca Andreescu en la primera ronda, un resultado que dijo que la alimentó con fe.

Mostró una gran habilidad en la cancha para superar un revés de cuartos de final contra la española Paula Badosa y esperará mezclarlo contra Pavlyuchenkova.

“Necesito ser capaz de confundirla con mi juego, correr muchas pelotas, devolver muchas pelotas”, dijo la ex snowboarder competitiva de cara a las semifinales.

La victoria en sets corridos de Sakkari sobre Swiatek el miércoles significa que por primera vez un jugador griego ha alcanzado las semifinales de individuales femeninos y masculinos en el mismo Slam después de que Stefanos Tsitsipas venciera a Daniil Medvedev el martes.

Sobre el papel, ahora es la favorita, pero perdió ante Krejcikova en Dubai en marzo y sabe que, si bien el título está tentadoramente a la vista, queda muy lejos.

“Soy la jugadora mejor clasificada, pero el resto de las chicas están jugando extremadamente bien. Creo que el cuadro ha cambiado tanto que realmente no importa quién fue la mejor clasificada en este torneo”, dijo.

Krejcikova, conocida más como especialista en dobles, extendió su racha ganadora a los 10 mejores partidos de su carrera cuando detuvo la carrera de la adolescente estadounidense Coco Gauff el miércoles y espera convertirse en la primera jugadora checa en ganar los individuales femeninos en París desde Hana Mandlikova en 1981.

Si lo hace, dice que será un tributo a la fallecida Jana Novotna, quien la ayudó en el camino hacia el tenis profesional.

“Siento que ella siempre supo que puedo jugar a este alto nivel, que puedo jugar partidos como este”, dijo después de vencer a Gauff. “Es triste que no haya sucedido antes”.