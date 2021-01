Djokovic y Nadal diputaron sus primeros partidos de 2021

Tras cumplir la cuarentena de dos semanas, el número 1 mundial Novak Djokovic solo jugó este viernes un set debido a la fatiga muscular, ante una multitud en un torneo de exhibición en Adelaida, mientras que Rafael Nadal (N.2) se impuso a Dominic Thiem (N.3).

El serbio, vencedor de 17 torneos del Grand Slam, no se presentó para jugar el primer set contra el joven italiano Jannik Sinner, solo unas horas después de haber comenzado a disfrutar de su libertad tras dos semanas de cuarentena -con una exención diaria de cinco horas para poder entrenarse- para evitar la propagación del Covid-19.

Fue reemplazado en la primera manga por su compatriota Filip Krajinovic, antes de entrar en la cancha y pedir disculpas a los espectadores del Memorial Drive de Adelaida.

“Siento no haber podido entrar en la cancha desde el comienzo. He tenido que hacer una sesión con mi fisioterapeuta, no me sentía en la mejor forma en los últimos dos días”, explicó el vencedor del último Abierto de Australia, tras ganar 6-3 la manga ante Sinner.

“Cuando finaliza un bloque de entrenamiento intensivo a unos días de la ATP Cup y del Abierto de Australia, no puedes tomar demasiados riesgos”, dijo el serbio, que además sufre una ampolla en su mano derecha, según las imágenes.

‘Estoy contento de regresar’

“Gracias por haberme hecho pasar un bonito día. No hemos jugado ante tanta gente desde hace 12 meses, es un evento muy especial”, añadió.

A continuación, Nadal se impuso a Thiem en dos sets por 7-5 y 6-4. En su primer partido de este 2021 el español estuvo muy acertado con el servicio y agresivo. A pesar de la falta de rodaje, el partido tuvo buen ritmo y un juego notable.

“Hemos comenzado un nuevo año. ¡Estoy contento de estar de regreso!”, dijo Nadal, ganador de Roland Garros en octubre, el último grande que se ha disputado.

La estadounidense Serena Williams, que visitó el zoológico con su hija en su primera salida tras la cuarentena, jugó ante la japonesa Naomi Osaka y ganó un duelo muy igualado, 6-2 y 2-6 (10/7).

“Estoy muy contenta de haber finalizado la cuarentena. Quedarte en un cuarto con una niña de tres años, ser su mejor amiga, es realmente difícil, especialmente después de haber entrenado… ¡No para nunca!”, señaló la pequeña de las hermanas Williams.

“Pero fue divertido, honestamente no cambiaría estas horas pasadas con ella por nada en el mundo”, añadió.

Finalmente la número 1 mundial y estrella local Ashleigh Barty jugó su primer partido en casi un año, tras renunciar a competir en 2020 debido a la pandemia. Batió a la número 2 Simona Halep en un duelo muy apretado, 3-6 y 6-3 (10/8).

“¡Es fantástico! Cuando piensas lo que ha pasado en los últimos doce meses, jugar en un estadio casi lleno es increíble”, señaló Barty.