Barty abandona Roland Garros por lesión

Barty, de 25 años, era una de las máximas favoritas a la victoria final, pero no levantará el trofeo un año después de haber estado ausente en París por la pandemia. Su retirada no hace peligrar su número uno, ya que sus principales rivales, la japonesa Naomi Osaka y la rumana Simona Halep, no están en el cuadro de París.