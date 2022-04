Suzuki y Ramírez son los primeros Jugadores de la Semana en la MLB

El antesalista dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland; y el jardinero japonés de los Cachorros de Chicago, Seiya Suzuki, fueron elegidos como los Jugadores de la Semana en las Grandes Ligas.

Ramírez, ganador de la distinción en la Liga Americana, logró un promedio con el madero de .478, con 11 hits en 23 turnos al bate, dos cuadrangulares y 11 carreras empujadas en la pasada semana.

Seiya Suzuki and @MrLapara have been unstoppable to start the year.

They are your @Chevrolet Players of the Week! pic.twitter.com/t19DEfKdCI

— MLB (@MLB) April 18, 2022