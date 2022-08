Sorteo de fase de grupos de la Champions se celebra este jueves

Madrid.- El punto de partida del recorrido hacia el estadio Olímpico Ataturk de Estambul, sede de la final de la Liga de Campeones, quedará fijado este jueves en el sorteo de la fase de grupos de la competición que se celebrará también en la capital turca con el Real Madrid, vigente campeón, como rival a batir.

All you need to know about the 2022/23 Champions League group stage draw 👇#UCLdraw | #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 24, 2022