Shakhtar suma dos clavos al ataúd del Madrid

¡El Shakhtar lo hizo otra vez! Tal y como ocurrió en el Di Stefano, donde ganaron 2-3, “Los mineros” se armaron de picos y palas para hundir aun más al todo poderoso Real Madrid. El campeón ucraniano se valió del orden y la efectividad, además de valerse de un Madrid sin regularidad y el cual sigue haciendo agua en defensa a falta de Sergio Ramos.

Goles de Dentinho al 57’ y Manor Solomon al 82’ dejaron a la casa blanca en una crisis de resultados importante. Hace poco más de una semana los de Zidane se embarcaron en un lapso de 33 días en los que disputaran 10 partidos nada sencillos de sortear, y parece que los de la Castellana no pueden ver con claridad el arco rival para salir airosos. El Madrid, ha ganado solo un duelo de los últimos cinco y esta derrota por la Liga de Campeones los deja con pocas opciones de cara a su clasificación a los octavos de final.

El primer tanto de los locales cayó por un error de la última línea en la que Vázquez y Varane no se entendieron, lo que Dentinho aprovechó, entró como “Pedro por su casa” al área blanca y tras un disparo cruzado, le pinto la puerta a Courtois. Era el 1-0 para “los topos”.

Ante la poca respuesta de la oncena española, pese a los cambios introducidos por Zizu, los ucranianos si aprovecharon las modificaciones hechas por su DT Luís Castro, a quien la entrada de Solomon le rindió tanto como en Valdebebas. El Israelí marcó el segundo tanto en un desborde de izquierda a derecha, y con un disparo justo al límite de las 16 con 50, ceñido al primer palo, raso, fuerte y lapidante. Era el 2-0 para Shakhtar y el KO para los hijos de Cibeles.

Con este resultado ambos clubes suman siete unidades en el grupo B, pero los de Donetsk tienen la ventaja pues se llevaron ambos duelos ante el Madrid, lo que implica para los 13 veces campeones de Europa, que no dependerán del todo de sí mismos cuando enfrenten la próxima semana al Borussia Mönchengladbach, con los cuales empataron (2-2) en Alemania, por la fecha final de la fase de grupos.

El siguiente rival de los Blancos será el Sevilla que enfrenta este miércoles al Chelsea por Champions y no se guardará nada ante los “Blues”. Los seis veces campeones de Europa League, vienen de ganar sus últimos cinco duelos y recibirán a un Real Madrid muy golpeado, no dudo que quieran dar una estocada más a los capitalinos, sobre todo con el morbo de que Lopetegui recibe su ex club en crisis.

Entre tanto, en el otro partido del grupo, el Inter venció a domicilio 2-3 al Borussia, dejando todo muy complicado en una zona que a priori parecía sencilla para los Nerazzurri y los Merengues.