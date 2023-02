Sergio Córdova ficha por el Vancouver Whitecaps de la MLS

El delantero Sergio Córdova mudará su fútbol al Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS).

“La Pantera” acordó un contrato con el conjunto canadiense hasta la temporada 2025 del fútbol norteamericano, con opción de extenderse hasta 2026.

Vancouver envió al Real Salt Lake la primera elección del SuperDraft de 2024, y 300 mil dólares en Fondos de Adjudicación General, después de estar cedido en ese club durante 22.

Debido a que el Real Salt Lake esperaba que el criollo regresara al equipo, recibirá una compensación al poseer los derechos de MLS por el jugador, explica Líder en Deportes.

"He is a proven goalscorer in our league, brings size and strength, as well as tenacity in the final third. We’re excited to welcome Sergio Córdova to Vancouver and our club.” 🌊#VWFC | @scordova22 pic.twitter.com/6Zo9ChEJRH

— Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) February 20, 2023