Semedo, al Wolverhampton

AS.com.- Nelson Semedo, después de muchas idas y venidas, se va del Barcelona. En la tarde de este sábado se cerró su traspaso al Wolverhampton inglés por una cantidad aún por determinar. La necesidad de dinero y el interés en Sergiño Dest justifican la salida de un jugador siempre a caballo entre lo imprescindible y lo vendible.



El caso es que el club azulgrana, con la caja en los huesos, dio el OK a que Jorge Mendes, agente del jugador, trajera ofertas por él . Semedo ya no sabía a qué atenerse y obviamente dio el visto bueno a su salida. Nelson Semedo ya no jugó al Gamper. Era la confirmación de que su salida era cuestión de horas.