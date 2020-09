Se confirma la llegada de Gonzalo Higuaín al Inter de Miami

BBCSport.com.- El delantero argentino Gonzalo Higuaín dejó el campeón italiano Juventus después de que su contrato fue rescindido mutuamente y se espera que se una al club Inter Miami de David Beckham en los Estados Unidos.

La semana pasada, Higuaín fue recibido en el aeropuerto de Miami por Jorge Mas, quien es uno de los cuatro copropietarios junto al ex capitán de Inglaterra Beckham.

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

⁦@G_Higuain⁩ pic.twitter.com/29wT86aA2J

— Jorge Mas (@Jorge__Mas) September 11, 2020