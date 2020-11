Saúl “El Canelo” Álvarez rompe su relación con Golden Boy Promotions

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, considerado la más grande estrella del boxeo mundial, deberá ser reconocido como agente libre a partir de este viernes, anunció su entrenador Eddy Reynoso, confirmando lo que fuentes le adelantaron a Salvador Rodríguez de ESPN KNOCKOUT.

“En mi carácter de manejador y entrenador de Saul ‘Canelo’ Álvarez me permito comunicar a la comunidad boxística y a todos nuestros fans que a partir del día de hoy, 6 de noviembre, nuestro peleador se convierte en agente libre, por lo que estamos listos para continuar con su su carrera”, dijo Reynoso en un comunicado.

“Todo este tiempo hemos estado trabajando muy duro en el gimnasio con mucha responsabilidad y disciplina, para estar en gran forma física y estar listos para pelear este año, y así será. En breve estaremos anunciando fecha, rival y sede, regresaremos más fuertes que nunca para seguir creciendo y seguir demostrando que el boxeo mexicano es el mejor”, agrego Reynoso.

Fuentes cercanas a uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo dijeron a ESPN KNOCKOUT que, después de muchos días de negociaciones, representantes de Canelo y Golden Boy Promotions llegaron a un acuerdo para dejar el tetracampeón en libertad.

Canelo (53-1-2, 36 KOs) había demandado a Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya y a la plataforma de streaming DAZN por incumplimiento e interferencia de contrato, además de otros motivos. Saúl firmó un histórico contrato por 365 millones de dólares y 11 peleas entre 2019 y 2021, consagrándose como el púgil con el mejor contrato garantizado en la historia del boxeo. Golden Boy había firmado por 400 millones de dólares con DAZN el mismo contrato.

“Soy el número uno libra por libra del mundo. No tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a dejar que las fallas de mi plataforma de distribución o promotores me mantengan lejos del ring”, dijo Canelo en un comunicado cuando presentó la demanda.

La demanda que interpuso Álvarez hace unas semanas fue por 280 millones de dólares en daños y además pretendía quedar en libertad del contrato. Al llegar a un acuerdo, el tema económico quedó de lado, pero Álvarez quedó en libertad para poder continuar peleando siendo su propio promotor, al menos por ahora.

Caleb Plant como posible rival

Con esta noticia, la máxima estrella del boxeo, ha puesto fin a su relación con la empresa Golden Boy Promotions y la compañía de streaming DAZN, dejando de lado su contrato millonario y en espera de más y mejores oportunidades, las cuales podrían venir incluso muy pronto –en diciembre– tras no haber peleado desde noviembre del año pasado, cuando se convirtió en tetracampeón mundial. Canelo y su equipo están apuntando a regresar al ring el 19 de diciembre contra el campeón de peso súper mediano de la FIB Caleb Plant (20-0, 12 KOs), quien pelea para Premier Boxing Champions.

Álvarez, campeón de peso superwelter, mediano, supermediano y semicompleto de carrera, fue considerado en 2019 como el mejor peleador del mundo, mientas que su entrenador Reynoso fue también reconocido como el mejor entrenador del mundo por los escritores estadounidenses. El púgil, de 30 años, tiene marca de 53-1-2 y 36 nocauts en su carrera.

En su contrato más reciente con DAZN, Saúl destronó a Rocky Fielding como campeón de peso supermedio y también se consagró como triple campeón ante Daniel Jacobs y tetracampeón destronando a Sergey Kovalev, ya que estuvo en juego el fajín de los supermedianos ante el peleador ruso.

Golden Boy declinó hacer comentarios al respecto el viernes.