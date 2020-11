Salvador Pérez y Ronald Acuña se llevan a casa el bate de plata en la 2020

Este jueves la MLB reveló a los ganadores de la pelea por el “Bate de Plata”, disputa en la que sobresalieron los venezolanos Salvador Pérez y Ronald Acuña Jr., quienes indudablemente estuvieron entre los mejores de la contienda, tal y como publicó Lider.

Salvador Pérez, que reapareció después de perderse todo el 2019 por una Tommy John, aprovechó cada visita al plato para dejar claro que todavía le falta mucho por brillar en la Gran Carpa.

El valenciano, de 30 años, experimentó algunos problemas con la visión de su ojo izquierdo y terminó disputando solo 37 compromisos. Pero eso no le impidió ser protagonista y dejar un astronómico promedio de .333.

El popular “Salvy” despachó 11 jonrones e impulsó 32 carreras para facturar un OPS de .986. El de este 2020 es el tercer bate de plata de su carrera de nueve años como pelotero profesional. Los otros dos los ganó en 2016 y 2018.

Por su parte Ronal Acuña Jr., se recuperó de un lento comienzo y logró convertirse una pieza clave para esos Bravos que llegaron hasta la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

“El abusador”, que terminó con un discreto promedio de .250, mostró su versión más madura e hizo estragos con aquello que llaman “batazos oportunos”. Despachó un total de 14 jonrones e impulsó 29 carreras, dejando un slugging de .581 y un OPS de .987.

Para Acuña se trata del segundo año consecutivo en el que aparece entre los bates más destacados de la contienda.

El resto de los ganadores son:

LIGA AMERICANA

1B: José Abreu

2B: DJ LeMahieu

SS: Tim Anderson

3B: José Ramírez

OF: Mike Trout

OF: Teóscar Hernández

OF: Eloy Jiménez

BD: Nelson Cruz

LIGA NACIONAL

1B: Freddie Freeman

2B: Donovan Solano

SS: Fernando Tatis Jr.

3B: Manny Machado

OF: Juan Soto

OF: Mookie Betts

C: Travis d’Arnaud

BD: Marcell Ozuna