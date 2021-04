Salvador Pérez llega a los 1000 partidos con los Reales

El receptor venezolano, Salvador Pérez, disputó este lunes su partido número 1.000 con los Reales de Kansas City. El criollo alineó ante los tigres de Detroit.

Pérez se convirtió en el sexto careta activo en alcanzar esta cifra, integrándose al puertorriqueño Yadier Molina (2,043), Kurt Suzuki (1,523), Buster Posey (1,272), Jonathan Lucroy (1,208) y Alex Ávila (1,022), reseñó Unión Radio.

“El Nino” es el decimotercer jugador en la historia de los Royals en alcanzar esta marca.

El pasado 13 de abril el nacido en Valencia pegó su imparable 1,000 como miembro de los Monarcas.

“Salvy”, actualmente tiene promedio de bateo de .250, con cinco cuandrangulares, 12 carreras impulsadas y un total de 21 sencillos en 84 turnos al bate.

De por vida el venezolano tiene una línea ofensiva de .269 de AVG, con 157 bambinazos y 547 carreras remolcadas.

Another milestone reached!

Salvy is the 13th player in #Royals franchise history to reach the 1,000 career games mark and is one of just six active catchers in @MLB to eclipse 1,000.

Congratulations, Salvy!#TogetherRoyal pic.twitter.com/V4kjxdyC3B

— Kansas City Royals (@Royals) April 26, 2021