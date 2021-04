Salomón Rondón anotó el gol de la victoria del CSKA Moscú

El CSKA Moscú, con un tanto del venezolano Salomón Rondón, volvió a saborear la victoria tras dos derrotas seguidas al imponerse en el campo del Tambov (1-2), lo que le mantiene en los puestos europeos y con opciones de entrar en la Liga de Campeones.

El encuentro, disputado en el Mordovia Arena de Saransk ante 7.540 espectadores, estuvo caracterizado por los penaltis. Hubo cuatro. Con el primero Artem Arkhipov adelantó al cuadro local (m.16), el croata Nikola Vlasic (m.26) y Rondón (m.52) firmaron la remontada de pena máxima y el balcánico (m.64) falló otro en el minuto 64.

El equipo que dirige el croata Ivica Olic es cuarto empatado con el tercero, el Lokomotiv de Moscú, a cinco puntos del líder, el Zenit San Petersburgo.

— Salomón Rondón (@salorondon23) April 4, 2021