Rubén Limardo fue exaltado al Salón de la Fama de la esgrima mundial

El campeón de la espada en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Rubén Limardo, protagoniza hoy una nueva hazaña deportiva: fue exaltado al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Esgrima (FIE) convirtiéndose en el segundo latinoamericano en conseguir tal distinción, informó el Comité Olímpico Venezolano.

Limardo recibió la votación unánime del Comité Ejecutivo de la FIE en el primer año en el que fue considerado elegible por su dilatada trayectoria en la espada, que incluye además del oro en Londres las medallas de plata de los campeonatos mundiales de 2013 y 2018, reseñó El Nacional.

“Me siento contentísimo con esta noticia, sobre todo porque llega en un momento difícil, en el que no he podido reunirme con mi familia en Venezuela debido al confinamiento por la pandemia del coronavirus”, comentó el reciente campeón panamericano en Lima 2019, quien es uno de los 19 atletas venezolanos que han asegurado su presencia a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se celebrarán el próximo año.

“Me alegra que cada vez más el trabajo que hemos hecho como equipo, como organización en el Gascón Carreño Fencing Center y la Fundación Rubén Limardo ha redundado en nuevos logros. Espero que esto sirva de motivación para el grupo, para los muchachos, que se mantienen entrenando”.

“En lo personal representa un nuevo estímulo, una gran alegría, una inspiración para seguir luchando”, agregó Limardo, quien también es presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Venezolano, y comparte el templo de los inmortales con el precursor de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, el barón Pierre de Coubertin, el presidente del COI y campeón del florete en Montreal 1976, Thomas Bach, y el cubano Ramón Fonts, entre otros.

Las bases del Salón de la Fama de la Esgrima Mundial permiten exaltar a nuevos inmortales mientras se mantienen aún activos en el deporte, como fue el caso de la mítica sablista estadounidense Mariel Zagunis, electa en 2013. Limardo no piensa cambiar su estatus: “No pienso en mi retiro sino después de París 2024, así me visualizo”.

“Ser parte del Salón de la Fama de la FIE, donde están los mejores del mundo, es un orgullo como venezolano, como atleta, como persona. Nunca me esperé esto. Ni siquiera sabía que existía un Salón de la Fama, me enteré hace poco cuando me postularon”, agregó el deportista.

Agregó: “Agradezco a mi equipo de trabajo, a todas las personas que me han apoyado, a la prensa que siempre ha reflejado mis resultados, y dedico este nuevo logro a mi equipo, a mi esposa, a mis hijos y a mi mamá que está en el cielo, y que bastante luchó por esto”.

“El movimiento olímpico venezolano se siente honrado, complacido, entusiasmado por ese nuevo reconocimiento que se le otorga a un atleta venezolano como Rubén Limardo”, festejó el presidente del COV, profesor Eduardo Álvarez. “Estar en el Salón de la Fama de la FIE siendo latinoamericano es un proceso sumamente complicado por la calidad de la esgrima en Europa”.

“Rubén ha logrado mantenerse después de su medalla de oro en Londres”, destacó el profesor Álvarez. “Ha ganado preseas en todo el ciclo olímpico, logrando éxitos en todos los niveles competitivos que ha transitado”.

Álvarez puso de relieve el aporte de Limardo para el movimiento olímpico venezolano: “Rubén ocupa en estos momentos una posición muy importante, como representante de los atletas ante el COV, además de ser miembro de la Comisión de Atletas de Panam Sports por Venezuela. Estamos seguros de que va a seguir escalando posiciones”.

El máximo jerarca olímpico expresó “la más cordial felicitación a toda la esgrima venezolana, su federación, sus atletas, por este nuevo logro del deporte olímpico”.

La elección de Limardo será oficializada este miércoles, y forma parte de las actividades del Día Mundial de la Esgrima, que se celebrará, como cada año, el segundo sábado del mes de septiembre.

El nombre de Rubén Limardo ha sido protagonista en la esgrima mundial desde 2005, cuando se convirtió en el primer tirador de la historia en ganar la triple corona de la espada juvenil,(campeón mundial junior, campeón de la Copa del Mundo y número uno del ranking de la categoría).

Su trayectoria incluye medallas en 13 válidas mundialistas adultas, además de ser el mayor ganador de preseas, nueve en total, en el Campeonato Panamericano de espada y el segundo hombre que más veces ha subido a lo más alto del podio en unos Juegos Panamericanos, con tres doradas individuales y una por equipos.

In 2012, Limardo won Venezuela's second-ever Olympic gold, but at that time he didn't realise how big his achievement was. 🤺 🇻🇪

Now he's aiming to win two Olympic titles in men's epee, something never achieved.

Full video: https://t.co/YWSWDGirec@rubenoszki @FIE_fencing pic.twitter.com/4b3NzLdmbG

— Olympic Channel (@olympicchannel) September 1, 2020