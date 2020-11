Ruben Limardo, el campeón olímpico que trabaja de repartidor en Polonia

Pocas veces tenemos acceso a la vida privada de un atleta, creemos conocerlos por lo que vemos en pantalla o leemos en redes sociales. Este martes Rubén Limardo, no solo expuso parte su vida en su cuenta en twitter sino que brindó una lección de entereza y orgullo propio que pocos demuestran por lo que implica sostener a sus familias.

El medallista de oro venezolano confesó en algunos tuits como logra sostener su hogar en época de pandemia, “Por primera vez a mis 35 años estoy dedicado también a algo que no es solamente el deporte y que eso me llena de satisfacción”, aseguró el esgrimista; quien además sostuvo que “para quienes creen que algunos tenemos ¨privilegios¨ por los resultados déjenme decirles que no es así”.

El atleta criollo enfatizó que se mantiene entrenando para Tokio 2020 “no he dejado ni un día de entrenar”, mientras agregó que “sin embargo no podía sentarme a esperar los recursos que debo ganar por mi labor de atleta”.

Limardo, reside hace 19 años en Polonia y siendo padre de familia desde hace cinco años no ocultó su orgullo por ayudar a su hogar de esta manera. Acotó que como muchos de sus compañeros atletas, sus hermanos y él han “tenido también que buscar una alternativa para generar ingresos”.

La historia del campeón mundial no es solo digna elogiar, sino de reproducir para que cada inmigrante venezolano sepa que el éxito y los sueños tienen altibajos y que el proceso también es digno de enaltecer.

Así mismo el espadachín venezolano fue bastante crítico y aseguró que es una situación que aqueja a muchos de los atletas que incluso se encuentran en ruta a los JJ.OO., “Yo, la última medalla de oro olímpica de Venezuela también salgo a la calle a trabajar todos los días para ir de la mano por los sueños que aún me quedan por cumplir. Ajustarse a los cambios es definitivamente un trabajo para valientes”.