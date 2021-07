Ronald Acuña sufre lesión y se perderá el resto de la temporada de las Grandes Ligas

El astro venezolano de la Grandes Ligas, Ronald Acuña, se lesionó el sábado intentando atrapar una pelota en los jardines y se perderá el resto de la temporada con los Bravos de Atlanta, además del Juego de Estrellas, en el que iba a alinear como titular.

Acuña Jr. salió del partido contra los Marlins de Miami con una lesión en la rodilla derecha después de intentar una atrapada en el jardín derecho, tras saltar por la pelota, viéndose forzado a abandonar el terreno con un dolor evidente.

Ronald Acuña Jr. exits the game after injuring his knee going for an outfield catch. #ForTheA pic.twitter.com/9HNIKaK11t

