Ronald Acuña Jr. y Luis García abandonan sus encuentros

Los toleteros venezolanos, Ronald Acuña Jr. y Luis García no pudieron finalizar sus duelos con los Atlanta Braves y Houston Astros, respectivamente por complicaciones físicas.

“El Abusador” fue retirado tras recibir un pelotazo en el segundo duelo de la doble cartelera entre Mets y Braves en el Citi Field. El incidente ocurrió en la primera entrada, cuando una recta descontrolada de Tylor Magill impactó en el hombro de Acuña.

Ronald Acuña Jr. was hit with a high fastball on the first at-bat of the game and exits with an injury. pic.twitter.com/A8TZOn1Gp6

— Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) May 1, 2023