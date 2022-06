Rob Gronkowski se retira luego de 11 temporadas y cuatro anillos del Super Bowl

El ala cerrada, campeón cuatro veces del Super Bowl, Rob Gronkowski, anunció este martes su retiro de la NFL a sus 33 años, después de jugar 11 temporadas.

Es la segunda vez que se retira el ganador de tres anillos de Super Bowl con los New England Patriots en las ediciones XLIX, LI y LIII, y uno más con los Tampa Bay Buccaneers, en la LV.

La primera fue al final de la temporada 2019. ‘Gronk’ regresó en 2020 junto al quarterback Tom Brady, con quien había levantado tres trofeos Lombardi en los Pats, para jugar en los Bucs, equipo con el que obtuvo su último campeonato de la NFL.

Gronkowski es considerado el mejor ala cerrada en la historia de la NFL y es candidato natural para entrar al Salón de la Fama de la liga cuando se cumplan las cinco temporadas que se requieren desde su retiro para ser elegible.

En 11 años acumuló 621 recepciones, 9.286 yardas y 92 anotaciones. Durante su mejor época con los Patriots fue un monstruo tanto como bloqueador y como la válvula de seguridad de Tom Brady; en New England sumó cuatro campañas de más de 1.000 yardas.

Ganó cuatro Super Bowls, fue cinco veces seleccionado al Pro Bowl y estuvo incluido en el mejor equipo de todos los tiempos en el aniversario 100 de la NFL.

Thanks for everything, @RobGronkowski 🙏

📰: https://t.co/dllDGENjSE pic.twitter.com/oK3ObNErTP

— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) June 21, 2022