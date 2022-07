Regresa el Clásico Mundial de Béisbol en 2023

El mayor torneo de la pelota profesional se jugará en marzo de 2023 en cuatro sedes en su quinta edición: Taichung, Tokio, Phoenix y Miami desde el 9 de marzo hasta el 21 de marzo de 2023.

Venezuela ya conoce a casi todos sus rivales y comparte con Puerto Rico, República Dominicana e Israel el Grupo D, que jugará en el loanDepot de Miami.

Todas lass 16 selecciones que participaron en el evento en 2017 fueron incluidas en esta ocasión, mientras que losotros a esta edición cuatro cupos serán definidos en dos torneos clasificatorios que se jugarán entre el 16 y el 21 de septiembre en el Armin-Wolf Arena en Regensburh, Alemania, y entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre en el Estadio Nacional Rod Carew en Ciudad de Panamá, capital panameña.

Participarán 20 selecciones divididas en cuatro grupos:

Pool A (Taichung, Taiwán) Del 8 al 13 de marzo

Taiwán

Países Bajos

Cuba

Italia

Equipo clasificado nro 1.

Pool B (Tokio, Japón) Del 9 al 13 de marzo

Japón

Corea del Sur

Australia

China

Equipo clasificado nro 2

Pool C (Phoenix, EE.UU.) del 11 al 15 de marzo

Estados Uidos

México

Colombia

Canadá

Equipo clasificado nro 3

Pool D (Miami, EE.UU.) del 11 al 15 de marzo

Puerto Rico

Venezuela

República Dominicana

Israel

Taichung, Tokyo, Phoenix, and Miami are ready!

Here is the official tournament format for the #WorldBaseballClassic 2023. ⚾️ pic.twitter.com/co0IxZZad4

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) July 7, 2022