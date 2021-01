Red Bull y Alpha Tauri correrán con el motor Honda de 2022

“Tienen un buen plan. En estos momentos hay varias cosas que parecen prometedoras”, estas palabras de Pierre Gasly hace una semana sobre los primeros datos que Honda había hecho llegar a Faenza sobre el motor que impulsará al Alpha Tauri y a Red Bull en el Mundial de Fórmula 1 2021 puso en alerta a Mercedes, Ferrari y Renault.

Un pequeño sísmo que el martes a buen seguro se habrá vuelto a sentir, pero con mayor fuerza, en Gran Bretaña, Italia y Francia. Toyoharu Tanabe, director técnico de Honda en el Gran Circo, ha anunciado en ‘The Race’ que dentro del ambicioso plan que están ejecutando en Sakura para despedirse del campeonato por la puerta grande, los monoplazas de Max Verstappen, Sergio Pérez, Pierre Gasly y Yuki Tsunoda equiparán la unidad de potencia que tenían previsto estrenar en 2022.

Honda apunta hacia arriba en el Mundial de Fórmula 1

“No hemos conseguido cumplir el objetivo de ganar el título. Por ello, en nuestra última temporada con el equipo queremos ir a por ello y por esa razón vamos a adelantar el motor de 2022 a este año. La gente está muy motivada y nadie en Milton Keynes y en Sakura ha rechazado la idea. Seguimos por detrás de Mercedes, cada vez estamos más cerca, pero sigue habiendo una desventaja. Es complicado desde el punto de vista de la unidad de potencia y por ello, vamos a volver al plan original de 2021. A la gente de Honda le encanta la competición. Si no tuvieran la motivación dentro de ellos, en el momento en el que Honda dice que deja la Fórmula 1, no podríamos mantener la motivación. Algunos dirían: ‘Vale, un año, mismo motor, fácil, luego hasta luego’. Pero nuestra gente no hace eso. Decimos ‘Vale, nuestra última temporada, ¿Qué podemos hacer para conseguir el título? ¿Qué podemos hacer con el equipo? Por eso adelantamos la unidad de potencia a 2021. La gente vuelve a estar motivada a mejorar nuestro rendimiento”, afirma Tanabe.

Así mismo, Masashi Yamamoto, director de Honda Motorsport, señala que los técnicos japoneses se sienten obligados a realizar estos cambios en su propulsor para ganar el título y cumplir de esta forma el objetivo que se propusieron hace más de un lustro cuando regresaron a la competición: “El hecho de que introduzcamos el motor de 2022 este año no tiene mucho que ver con la decisión de que nos vamos tras 2021. Tiene más que ver con el rendimiento de los otros, ya que Mercedes fue muy rápido y también muy estable en 2020. Por ello, creemos que estamos obligados a hacer cambios en la unidad de potencia”, Aseguró.