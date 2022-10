Real Madrid recibe al Barcelona en un nuevo capítulo de El Clásico

Este domingo a las 10:15 am (hora de Venezuela) se disputa una nueva edición de “El Clásico” en la Liga Santander. Real Madrid recibe en el remodelado Santiago Bernabéu al golpeado FC Barcelona por la jornada 10 de la competición doméstica.

En esta ocasión ambos equipos llegan igualados a 22 unidades, debatiéndose semana tras semana la cúpula de la tabla de posiciones. Sin embargo, la realidad es que catalanes y merengues viven un presente muy distinto, tanto en lo psicológico como en lo futbolístico.

La casa blanca mantiene un paso firme en Champions League y en España. De hecho, solo un par de tropiezos evitan que cuente sus partidos por triunfos. Además, se trata de un equipo consolidado que conoce sus limitaciones y virtudes.

En la otra orilla un Barça que, si bien solo tiene un pinchazo en Liga, las derrotas en Europa lo han dejado con una moral destrozada.

"El Clásico" tiene un nuevo atractivo, el duelo de goleadores que, aunque muy diferentes en su juego, son los líderes indiscutibles de sus clubes a sus 34 años: Karim Benzema frente a Robert Lewandowski.

La influencia de Benzema en los Real Madrid - Barcelona se resume en 20 goles en 38 duelos, con once tantos y nueve asistencias, Se trata del noveno máximo goleador de la historia del enfrentamiento, muy lejos de los 26 marcados por Messi.

Por otro lado, Lewandowski es la gran amenaza de la delantera azulgrana que debuta en este enfrentamiento. Ya conoce lo que es marcarle a La Casa Blanca, con seis tantos, todos en Liga de Campeones, cuatro con el Borussia Dortmund en 2013.

El polaco ha respondido con creces las expectativas tras su fichaje, siendo el máximo goleador de La Liga Santander con 9 gritos, cargando con el peso ofensivo de Barça.

Los blancos vienen de recuperar hace poco a Karin Benzema, quien no está al 100% de sus condiciones físicas y, Antonio Rüdiger, luego recibir un fuerte golpe en el rostro frente al Shakhtar.

Sin embargo, la baja de Thibaut Courtois no pasará por alto, ya que el belga acostumbra a salvar las papas cuando el rival apremia. El guardameta fue diagnosticado con una ciatalgia izquierda y los servicios médicos llevan su caso con cuidado.

Por su parte, el Fútbol Club Barcelona tiene la enfermería repleta: Ronald Araújo, Héctor Bellerín y Andreas Christensen, todos defensas, están completamente descartados. Otro que se perderá el partido es Memphis Depay.

Por fortuna, Jules Kounde se recuperó de su lesión y podrá ser de la partida, aunque no en su plenitud física.

Las preguntas en rueda de prensa para Xavi Hernández y Carlo Ancelotti fueron muy diferentes. El italiano distendido, siendo abordado por la prensa sin ningún de disyuntiva en cuanto a su actualidad y la de los suyos.

"No quiero inventar porque en el fútbol no hay inventores. El año pasado he inventado (con Modric como falso nueve) y me he dado un palo", dice "Carletto", lo que anticipa su 4-3-3 con Valverde como falso extremo.