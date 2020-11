Real Madrid empata 1-1 con Villareal

Con muchas bajas en sus filas y con jugadores atípicos en el once titular, el crítico de calendarios, Zinadine Zidane visitaba el estadio de “La Cerámica” con la necesidad de volver a ganar tras la debacle pre parón FIFA ante el Valencia. El Madrid jugaba el primer partido de 10 que enfrentaran “Los Blancos” en 33 días y el rival de turno había hecho méritos para posarse en la segunda posición de la tabla.

No más iniciaba el cotejo los de Zizu exhibían un juego ordenado, fluido, mucho más intenso que sus anteriores presentaciones, lo que desembocó en un balón profundo al minuto 2 que caía en piernas de Carvajal, uno de los incorporados al 11 por las ausencias, quien centró al área para que apareciera Mariano, revolucionado por la oportunidad que Jovic, con Covid, le dejó. Era el 0-1, en una jugada polémica por una bandera semilevantada por el asistente y que el VAR no confirmó, por interpretación correcta ante la no intervención de Lucas Vázquez en la jugada.

De ahí en más el Madrid fue menos. Eso si, los primeros 45’ fueron más merengues que amarillos. Ordenados, siempre con línea de cuatro atrás, con Kross, Modric y Odegaard manejando los tiempos, los robos y el partido. Con Hazard mejorando en ritmo de juego pero con un Real de soldados con pocos artilleros y eso se vio sobre el campo y se demostraba en el marcador, sin jugadas significativas y sin que se alterará a Emery.

Torpedo acertado

La segunda mitad fue otro cuento, fue toda Amarilla. La entrada de Estupiñán, Chukwueze y Yeremi le dieron movilidad y acierto al Submarino y la casa blanca comenzó a peligrar. Si no habían ido al área defendida por Asenjó ahora sufrirían en la de Courtois.

Los locales empujaron al visitante hasta jugar en propio campo y robarles la “cinco”. Emery supo recomponer la oncena valenciana y encontraría un premio a medias al 76’, con una internada de Chukwueze en el área grande que termino en una muy mala salida del cancerbero belga que derribó al nigeriano y le regaló la oportunidad a Gerard Moreno de escribir su nombre en el marcador. Cosa que el español no desperdicio y puso el 1-1.

Tras el empate, los dueños de casa no abandonaron el asedio, querían la victoria y mantuvieron la mira puesta en las redes blancas que se beneficio de un bajón en el ritmo de juego por un lesionado en los minutos finales.

Salió barato el duelo y los de la castellana terminaron perdiendo dos puntos como visitante o robándole uno al segundo en la tabla. Todo depende de cómo se vea la moneda.