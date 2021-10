Rayo Zuliano pierde contra El Vigía y se despide de la opción de clasificación

No era un partido fácil de afrontar, no sólo por la presión deportiva de tener que derrotar a un rival complicado como El Vigía. El momento era difícil por el recuerdo de la Gloria del Futbol Nacional y Fundador de este equipo, Adelis Fusil, quien había fallecido durante la mañana del sábado producto de una penosa enfermedad.

Con sentimientos encontrados Rayo Zuliano salió al engramado de la Lino Alonso con la convicción de saber que una victoria lo metía de lleno en la lucha por la clasificación y una derrota lo dejaba fuera del torneo 2021. Los primeros minutos fueron de cautela con ambos equipos timoratos para tomar la iniciativa. Rayo intentó ir adelante con las aproximaciones de Ochoa y Castro como internos, pero la defensa andina contuvo bien esta movida zuliana.

Transcurría el minuto 15 cuando tras un desborde por izquierda, Gilson Ortiz lanzó un centro que Jaider Julio, que cubría el segundo palo de la portería de Padilla, no pudo rechazar. El defensa introdujo la pelota en su propio arco luego de tocar la esférica con su pierna derecha. Las cosas no salían bien para Rayo, que tendría que remontar si quería mantenerse con vida en el torneo.

El resto de la primera parte no tendría mayores incidencias. Rayo Intentaba entrar, pero la ansiedad no permitió generar mayores situaciones de peligro al arco del portero merideño Peña. Fin de un 45 minutos dificiles en los que los zulianos intentaban pero no concretaban.

En el complemento las cosas no cambiaron. Rayo tomó la iniciativa ya con el ingreso de Luis Sierra, Jeanpiere Martínez y Alexánder Osorio buscando mayor velocidad y cambios de ritmo en ataque. Una intervención de Peña tras un disparo de Edwin Castro al 70 salvó a la visita del empate. Tras esa acción, las secuencias no cambiaron. Al final, una dolorosa derrota 0-1 para Rayo ante El Vigía que lo deja fuera de la lucha por la clasificación en el Grupo Occidental de la Liga Futve2.

El crecimiento lleva tiempo y derrotas que pueden ser amargas en un principio pero fructíferas con el paso de los meses. Rayo Zuliano lo sabía y en medio de un sábado tan difícil para la institución, queda la satisfacción de concluir el torneo jugando con siete (7) muchachos del patio, en quienes el futuro de este equipo se fundamenta para lograr el desarrollo del fútbol en esta, la casa de las oportunidades.