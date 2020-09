Rafael Nadal vuelve y demuestra porqué es el mejor de la tierra

MundoDeportivo.- Rafa Nadal dejó el ATP Tour el 29 de febrero levantando su 85º trofeo al ganar al estadounidense Taylor Fritz en la final del torneo 500 sobre pista dura de Acapulco (México).

Más de seis meses después, del parón por el confinamiento, que el manacorí extendió por decisión propia al no acudir a Estados Unidos, volvió igual de intenso y espectacular.

A sus 34 años, nº 2 del mundo, Nadal se exhibió en una tierra batida que no pisaba en competición desde que capturase su duodécimo Roland Garros, en junio de 2019. Con la misma ilusión de costumbre, pasó por encima de un todavía despistado Pablo Carreño, 29 años y 18º ATP, con la experiencia de sus semifinales en Nueva York todavía por asimilar.

