Rafael Nadal vence a Schwartzman y accede a otra final en Paris

En una Philippe Chatrier a cielo abierto y contra un Diego Schwartzman retado por la idea de vencer al “Rey de la tierra” en el patio de su casa, Rafael Nadal arrancó su trigésima cuarta semifinal en un torneo grande con la convicción de mantener su trono un año más.

El manacorí y el argentino comenzaron la manga con un juego de 14 minutos que bien podría servir para resumir el duelo de sutilezas y grandes puntos que protagonizaron ambos rivales y que no se evidencia en el marcador de 6-3 6-3 y 7(7) – 6 (0) que finalmente le dio el triunfo al número dos del mundo.

El partido para “El Peque” en cancha central se puede sintetizar en una frase “Esfuerzo y frustración”. Bien dicen que la vida no es de merecimientos, si así lo fuera el de Buenos Aries habría conseguido más que quebrarle solo tres juegos al Balear, que termino el partido con seis quiebres en nueve oportunidades, y que durante los primeros dos sets no perdió ningún juego con su saque.

Para cuando los vitoreos en francés llegaron a los oídos del argentino ya era muy tarde y mientras el poco publico que ocupó las gradas en su mayoría vacías gracias al extraño 2020 y al covid-19 querían más tenis, Schwartzman logró avances tímidos pero determinantes que le permitieron extender el tercer set a un tiebreak que de manera lamentable termino por un corrido 7-0 que dejo sin comentarios a quien será ocho del mundo a partir del lunes.

Rafa terminó con 114 puntos ganadores por 87 del porteño ganando la mayoría de ellos con su servicio.

En quince años no ha habido un jugador tan dominante en un torneo como Rafael Nadal en Roland Garros, que incluso se da el lujo de no perder un ronda de desempate desde 2013. “El mejor de la tierra” espera la definición entre Nole y Tsitsipás para conocer su rival para su decimo tercera final; la cual podría convertirse en otro duelo histórico entre los rivales más repetidos en una cancha de tenis de la ATP, todo en un año en el que Djokovic no ha perdido un duelo, salvo por descalificación, y a la cual el Mallorquín llega sin ganar un titulo previo en arcilla en el año.