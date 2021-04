Rafael Dudamel no piensa en renunciar a la “U” de Chile pese a su derrota ante Colo Colo

El DT fue claro al señalar acerca de su renuncia que “es un análisis que hacen ustedes (los medios), y del cual yo no me puedo hacer eco. Yo me hago eco del análisis del partido, de lo que tengo que hacer día a día, mirar cómo actúa el equipo, y de eso sí puedo responder”