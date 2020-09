Quique Setién emprenderá acciones legales contra el Barcelona

Marca.- Quique Setién hizo público este jueves un comunicado en sus redes sociales en el que anuncia acciones legales contra el Fútbol Club Barcelona después de que el club no le comunicara hasta ayer 16 de septiembre su despido “sin liquidación alguna” y que el resto del cuerpo técnico, incluido Eder Sarabia, serían reubicados en el club.

Los abogados de Setién ya enviaron un burofax al Barça solicitando la resolución de su despido el 26 de agosto, pero ante el silencio legal del club y después de que este miércoles desde las oficinas del Barça les informaran de lo que Setién anuncia en su comunicado, el cántabro, junto con su staff, ha decidido llevar el asunto a la justicia.

EL COMUNICADO ÍNTEGRO

De la carta de Setién cabe destacar que no fue sino hasta el 16 de septiembre cuando es informado de su despido, cuando fue el 17 de agosto que el Barça lo hizo público en un comunicado. Y que además esa comunicación no conlleva liquidación alguna. Cabe recordar que el técnico tenía contrato hasta 2022. Por si fuera poco, el club también informó de que sus tres ayudantes, Eder Sarabia, Jon Pascua y Fran Soto, serán reubicados, para así no tener que hacer frente a sus respectivos finiquitos.

Este episodio de Setién es otra polémica más para la Junta presidida por Josep Maria Bartomeu, que en este mismo jueves ha visto cómo la moción de censura puede salir adelante después de que sus promotores hayan presentado más de 20.000 firmas. Además, por ahora Koeman no tendría la autorización para sentarse en el banquillo dentro de una semana en el estreno liguero del Barça.